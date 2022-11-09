Відвідуваність торгових об’єктів Києва знизилася на третину

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Військові дії спровокували відтік населення з країни, девальвацію національної валюти, стрімку інфляцію, загальне зниження споживчих настроїв, що призвело до зниження середньодобової відвідуваності різних ТЦ та ТРЦ.

За підрахунками експертів компанії UTG, середньозважений показник відвідуваності для великоформатних торговельних центрів столиці на жовтень 2022 року становив 325 осіб на 1000 кв. м GLA, тим самим знизившись щодо початку року на 35,7%.

Згідно з розрахунками аналітиків, відвідуваність регіональних ТРЦ Києва у 3 кварталі поточного року порівняно з 2021 роком мирного часу значно зменшилася на 45% з 407 до 224 осіб на день. Аналогічна ситуація спостерігається і в окружних об’єктів — їх трафік скоротився на 30% у порівнянні з довоєнним часом з 669 до 468 осіб на день.

Попри скорочення витрат та купівлю меншої кількості товарів, українці звертають увагу на вигідніші пропозиції та розпродажі. Водночас зростає лояльність до здійснення покупок онлайн, тому частка віддалених покупок зросла на 25%.

Зазначається, що порівняно з лютим-березнем покупці почали повертатися до країни і відвідуваність торговельної нерухомості поступово зростатиме. Крім цього, необхідно брати до уваги такі фактори, як відкладений попит, який безумовно вплине на товарообіг торговельної нерухомості, хоча поки що більшість українців дорогі покупки вважають за краще відкласти.

Нагадаємо

У жовтні в Україні було зареєстровано 3,1 тис. нових автівок, що у два з половиною рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.