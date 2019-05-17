Посетителю ресторана в Манчестере по ошибке подали вино за 4,5 тыс. фунтов

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47948 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 71986 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 88342 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100097 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123916 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111864 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137936 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144675 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130151 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130210 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 73619 просмотра
Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

7 марта, 17:24 • 20181 просмотра
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 25324 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 20876 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 37954 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 100108 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123916 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149988 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162003 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 47953 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 42519 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 64856 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 93704 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 94099 просмотра
Актуальное
Посетителю ресторана в Манчестере по ошибке подали вино за 4,5 тыс. фунтов

Посетителю ресторана в Манчестере по ошибке подали вино за 4,5 тыс. фунтов

Киев  •  УНН

 • 14964 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тыс. фунтов (151 650 грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Официант ресторана Хоксмур в Манчестере вместо бутылки бордо стоимостью 260 фунтов (8 762 грн) принес клиенту вино того же урожая, но в 17 раз дороже.

Ошибка обнаружилась не сразу, о чем ресторан сообщил в "Твиттере", опубликовав фотографию двух бутылок под заголовком "Выглядят весьма похоже, окей?!"

"Клиенту, которому мы вчера вечером случайно принесли бутылку Шато Ле Пен Помроль 2001 года стоимостью 4500 фунтов: надеемся, вы хорошо провели время! Нашему сотруднику, случайно подавшему не ту бутылку, желаем не унывать! Разовые ошибки случаются, а мы тебя все равно любим".

Твит ресторана набрал уже более двух тысяч перепостов и вызвал бурную реакцию в интернете. "Надо ехать в Манчестер" и "Готов поспорить, они сами бы их не отличили", - шутили пользователи.

Пресс-служба ресторана также отметила, что в тот день в заведении было полно посетителей, и ошибиться было довольно легко.

Сотрудник ресторана случайно взял другую бутылку, перепутав ее с бордо того же урожая. Вино подали к столу, и клиент ни о чем не подозревал. Ошибку заметил менеджер уже позже.

В мире всего 500 ящиков Шато Ле Пен Помроль 2001 года, как сообщает винный гид "Культовые вина" (Cult Wines). На винном сайте Vivino.com это вино назвали легендарным.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном проникновении в ресторан и похищении из него ценных вещей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы