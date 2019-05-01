Чоловік обікрав ресторан у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в незаконному проникненні до ресторану і викраденні з нього цінних речей. Про це повідомив відділ комунікації патрульної поліції Києва, передає УНН.
За даними правоохоронців, у Шевченківському районі столиці оперативники затримали підозрюваного у крадіжці з ресторану. Згідно з версією поліції, зловмисник шляхом пошкодження дверей запасного виходу проник до приміщення та викрав звідти комп’ютерну техніку і гроші.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, в Одесі троє чоловіків проникали до шкіл через вікна та викрадали електронну техніку, яку пізніше реалізовували через знайомих.