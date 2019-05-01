Мужчина обокрал ресторан в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном проникновении в ресторан и похищении из него ценных вещей. Об этом сообщил отдел коммуникации патрульной полиции Киева, передает УНН.
По данным правоохранителей, в Шевченковском районе столицы оперативники задержали подозреваемого в краже из ресторана. Согласно версии полиции, злоумышленник путем повреждения двери запасного выхода проник в помещение и похитил оттуда компьютерную технику и деньги.
По данному факту начато уголовное производство.
Напомним, в Одессе трое мужчин проникали в школы через окна и похищали электронную технику, которую позже реализовывали через знакомых.