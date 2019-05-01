Мужчина обокрал ресторан в Киеве

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102621 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106901 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109661 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110811 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137312 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114313 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139567 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144899 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130309 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130351 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина обокрал ресторан в Киеве

Мужчина обокрал ресторан в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11757 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном проникновении в ресторан и похищении из него ценных вещей. Об этом сообщил отдел коммуникации патрульной полиции Киева, передает УНН.

По данным правоохранителей, в Шевченковском районе столицы оперативники задержали подозреваемого в краже из ресторана. Согласно версии полиции, злоумышленник путем повреждения двери запасного выхода проник в помещение и похитил оттуда компьютерную технику и деньги.

По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, в Одессе трое мужчин проникали в школы через окна и похищали электронную технику, которую позже реализовывали через знакомых.

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