Відвідувачу ресторану в Манчестері помилково подали вино за 4,5 тис. фунтів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Відвідувачу ресторану в Британії помилково принесли пляшку вина вартістю 4,5 тис. фунтів (151 650 грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Офіціант ресторану Хоксмур в Манчестері замість пляшки бордо вартістю 260 фунтів (8 762 грн) приніс клієнту вино того ж врожаю, але в 17 разів дорожче.
Помилка виявилася не відразу, про що ресторан повідомив в "Твіттері", опублікувавши фотографію двох пляшок під заголовком "Виглядають дуже схоже, окей?!"
"Клієнтові, якому ми вчора ввечері випадково принесли пляшку Шато Ле Пен Помроль 2001 року вартістю 4500 фунтів: сподіваємося, ви добре провели час! Нашому співробітникові, який випадково подав не ту пляшку, бажаємо не сумувати! Разові помилки трапляються, а ми тебе все одно любимо".
Твіт ресторану набрав вже більше двох тисяч перепостів і викликав бурхливу реакцію в інтернеті. "Треба їхати в Манчестер" і "Готовий посперечатися, вони самі б їх не розпізнали", - жартували користувачі.
Прес-служба ресторану також зазначила, що в той день в закладі було повно відвідувачів, і помилитися було досить легко.
Співробітник ресторану випадково взяв іншу пляшку, переплутавши її з бордо того ж врожаю. Вино подали до столу, і клієнт ні про що не підозрював. Помилку помітив менеджер вже пізніше.
У світі всього 500 ящиків Шато Ле Пен Помроль 2001 року, як повідомляє винний гід "Культові вина" (Cult Wines). На винному сайті Vivino.com це вино назвали легендарним.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в незаконному проникненні до ресторану і викраденні з нього цінних речей.