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"Отвод" российских войск, вероятно, является ротацией для введения в заблуждение - Генштаб

Киев • УНН

 • 152773 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. "Отвод" войск, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет цель введения в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ложного воображения относительно отказа оккупантов от замысла окружения города Киева. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

"Отвод" российских войск, вероятно, является ротацией для введения в заблуждение - Генштаб

Детали

Задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.

Продолжается отвод подразделений вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на восточном направлении.

В то же время, так называемый “отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ложного воображения относительно отказа оккупантов от замысла окружения города Киева.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается.

Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.

В направлении на Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении противник продолжает огневое воздействие и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Успеха не имел.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не зафиксировано.

На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации, пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает осуществлять фортификационное оборудование занимаемых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Напомним

В Министерстве обороны США заявили, что якобы отвод части российских войск с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

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