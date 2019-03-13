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Вывоз частного капитала из России вырос более чем вдвое

Вывоз частного капитала из России вырос более чем вдвое

Киев  •  УНН

 • 5530 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Вывоз капитала частным сектором из России в первые месяцы 2019 года вырос более чем вдвое по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале вырос в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 18,6 млрд долларов. Такую информацию предоставил Центробанк РФ.

По данным регулятора, отток капитала частного сектора сформировался главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов.

По итогам 2018 года чистый отток капитала частным сектором из России вырос в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом и составил 67,5 млрд долларов. Для сравнения, чистый отток капитала в 2017 году составил 31,3 млрд долларов.

Как сообщал УНН, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую больше не считать Россию стратегическим партнером ЕС.

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