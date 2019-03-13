Відтік приватного капіталу з Росії виріс більш ніж вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Вивіз капіталу приватним сектором з Росії в перші місяці 2019 року виріс більш ніж удвічі в порівнянні з показниками минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Чистий вивіз капіталу приватним сектором з Росії в січні-лютому виріс в 2,1 рази в порівнянні з показником за аналогічний період минулого року і склав 18,6 млрд доларів. Таку інформацію надав Центробанк РФ.
За даними регулятора, відтік капіталу приватного сектора сформувався головним чином за рахунок збільшення чистих фінансових активів.
За підсумками 2018 року чистий відтік капіталу приватним сектором з Росії виріс в 2,7 рази в порівнянні з 2017 роком і склав 67,5 млрд доларів. Для порівняння, чистий відтік капіталу в 2017 році склав 31,3 млрд доларів.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент прийняв резолюцію, що закликає більше не вважати Росію стратегічним партнером ЄС.