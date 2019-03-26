Отныне НБУ проверяет финучреждения даже из-за негативных публикаций в прессе

"Риск-ориентированный подход к проведению проверок предусматривает расширение обоснованных оснований, при наличии которых НБУ может принять решение о проведении внеплановой выездной проверки банков, филиалов иностранных банков и небанковских финансовых учреждений - резидентов, в отношении которых осуществляется финансовый мониторинг ... То есть негативная публикация о компании в СМИ может стать основанием для дополнительных проверок, но только после осуществления тщательного анализа на предмет достоверности информации и в зависимости от признаков осуществления рисковой деятельности", - отметили в НБУ.

При этом в пресс-службе регулятора уточнили, что к основаниям, по которым Нацбанк осуществляет внеплановую проверку, относятся, в частности, получение информации от других подразделений НБУ и других государственных органов; наличие признаков осуществления рисковой деятельности банков/учреждений; получения результатов выездных и невыездных проверок, а также факты, которые могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и/или валютного законодательства Украины.

Как напомнили в НБУ, 7 февраля 2019 заработал Закон "О валюте и валютных операциях", который создал основу для облегчения ведения бизнеса в Украине, притока иностранного капитала и устойчивого экономического роста.



Основной принцип закона - свобода проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом". Это означает, что валютные ограничения будут постепенно отменены, и в конце концов бизнес и население смогут самостоятельно решать, когда и как проводить валютные операции без необходимости получать разрешение от НБУ.



Всего с 7 февраля этого года введено в действие около 30 послаблений, среди которых - отмена предварительного резервирования гривны для покупки валюты бизнесом; разрешение на репатриацию дивидендов в том числе и за 2018 год (в пределах лимита 7 млн евро / месяц); требование к обязательной продажи валютных поступлений уменьшено с 50% до 30% (эти изменения заработали с 1 марта); вдвое увеличился предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней отменено валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн.



Напомним, 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора, основанная на подходе, что, в частности, должно позволить упрощения проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом.



В первый день после появления возможности обмена валюты онлайн для физических лиц, по данным банков, украинцы купили около 4 млн долларов онлайн.



Национальный банк Украины рассматривает в качестве приоритетных ослабление на валютном рынке снижение и постепенная отмена лимита на репатриацию дивидендов и отмене обязательной продажи части валютной выручки бизнесом.