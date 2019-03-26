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Відтепер НБУ перевіряє фінустанови навіть через негативні публікації в пресі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. За новим законом про валюту і валютні операції, Національний банк України розширив перелік підстав, за якими НБУ може приймати рішення про проведення позапланової виїзної перевірки фінансових установ. Про це повідомила прес-служба Національного банку України у відповіді на запит кореспондента УНН.

Відтепер НБУ перевіряє фінустанови навіть через негативні публікації в пресі

"Ризик-орієнтований підхід до проведення перевірок передбачає розширення обґрунтованих підстав, за наявності яких НБУ може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки банків, філій іноземних банків та небанківських фінансових установ – резидентів, щодо яких здійснюється фінансовий моніторинг…Тобто негативна публікація про компанію у ЗМІ може стати підставою для додаткових перевірок, але лише після здійснення ретельного аналізу на предмет достовірності інформації та залежно від ознак здійснення ризикової діяльності", - зазначили в НБУ.

При цьому в прес-службі регулятора уточнили, що до підстав, за якими Нацбанк здійснює позапланову перевірку, належать, зокрема, отримання інформації від інших підрозділів НБУ та інших державних органів; наявність ознак здійснення ризикової діяльності банків/установ; отримання результатів виїзних та невиїзних перевірок, а також факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або валютного законодавства України.

Як нагадали в НБУ, 7 лютого 2019 року запрацював Закон "Про валюту і валютні операції", який створив підґрунтя для полегшення ведення бізнесу в Україні, припливу іноземного капіталу та стійкого економічного зростання.

Основний принцип закону – свобода проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що валютні обмеження будуть поступово скасовані, і зрештою бізнес та населення зможуть самостійно вирішувати, коли і як проводити валютні операції без потреби отримувати дозвіл від НБУ.

Загалом із 7 лютого цього року введено в дію близько 30 послаблень, серед яких – скасування попереднього резервування гривні для купівлі валюти бізнесом; дозвіл на репатріацію дивідендів в тому числі і за 2018 рік (в межах ліміту 7 млн євро/місяць); вимога до обов’язкового продажу валютних надходжень зменшена з 50 % до 30% (ці зміни запрацювали з 1 березня); вдвічі збільшився граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів; скасовано валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду, заснована на підході, що, зокрема, має дозволити спрощення проведення прозорих валютних операцій населенням та бізнесом.

У перший день після появи можливості обміну валюти онлайн для фізичних осіб, за даними банків, українці купили близько 4 млн доларів онлайн.

Національний банк України розглядає як пріоритетні послаблення на валютному ринку зниження і поступове скасування ліміту на репатріацію дивідендів і скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень бізнесом.

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