Теперь пользоваться приложением WOG PRIDE можно через часы Samsung Gear S2
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Теперь пользователи умных часов Samsung Gear S2 также могут загрузить приложение WOG PRIDE на свой гаджет. Об этом УНН сообщили в компании.
Такой формат WOG PRIDE был разработан непосредственно с институтом исследований и разработок Samsung R&D Institute Ukraine.
"Это говорит о его практичности, мобильности и дальновидности, поскольку кроме адаптации под Samsung Gear S2, расширение WOG PRIDE уже подходит к новым моделям Gear S3, которые вскоре поступят в продажу", - рассказали в компании.
"Это был очень позитивный опыт сотрудничества с компанией Samsung, и я надеюсь, что у нас еще будут новые проекты в будущем", - сказал глава диджитал департамента WOG Дмитрий Демидов.
В компании также объяснили, что пользоваться приложением WOG PRIDE удобнее и выгоднее, чем даже карточкой ПРАЙД.
"Кроме накопления бонусов, пользователь может заранее купить кофе и горючее он-лайн на более выгодных условиях, выбрать на карте ближайшие АЗС или кафе, проложить маршрут до выбранного пункта, оценить гостеприимство сотрудников, получить персональные специальные предложения", - сообщили в компании.
Приложение доступно для пользователей смартфонов и устройств на платформах ОС Android и iOS.
Скачать приложение WOG PRIDE для OС Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.wog
Скачать приложение WOG PRIDE для iOS: https://itunes.apple.com/ua/app/wog/id836570480?mt=8
Как сообщал УНН, WOG получил бизнес-премию "PrivateLabel-2016".