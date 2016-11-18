Відтепер користуватися додатком WOG PRIDE можна через годинник Samsung Gear S2
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Відтепер користувачі розумного годинника Samsung Gear S2 також можуть завантажити додаток WOG PRIDE на свій гаджет. Про це УНН повідомили у компанії.
Такий формат WOG PRIDE був розроблений безпосередньо з інститутом досліджень і розробок Samsung R&D Institute Ukraine.
"Це говорить про його практичність, мобільність і далекоглядність, оскільки крім адаптації під Samsung Gear S2, розширення WOG PRIDE вже підходить до нових моделей Gear S3, які незабаром надійдуть у продаж", - розповіли у компанії.
"Це був дуже позитивний досвід співпраці з компанією Samsung, і я сподіваюся, що у нас ще будуть нові проекти в майбутньому", — сказав голова діджитал департаменту WOG Дмитро Демидов.
У компанії також пояснили, що користуватися додатком WOG PRIDE зручніше й вигідніше, ніж навіть карткою ПРАЙД.
"Крім накопичення бонусів, користувач може заздалегідь купити каву та пальне он-лайн на більш вигідних умовах, вибрати на карті найближчі АЗК або кафе, прокласти маршрут до обраного пункту, оцінити гостинність співробітників, отримати персональні спеціальні пропозиції", - повідомили у компанії.
Додаток доступний для користувачів смартфонів і пристроїв на платформах ОС Android та iOS.
Завантажити додаток WOG PRIDE для OС Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.wog
Завантажити додаток WOG PRIDE для iOS: https://itunes.apple.com/ua/app/wog/id836570480?mt=8
Як повідомляв УНН, WOG отримав бізнес-премію “PrivateLabel-2016”.