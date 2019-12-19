Отстоял на "ноль": Лунин провел первый в сезоне матч за "Вальядолид"

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В первом раунде Кубка Испании “Вальядолид” вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на выезде встречался с представителем четвертого местного дивизиона ФК “Толоса”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Украинский голкипер наконец получил шанс дебютировать в составе клуба, куда он был отдан в аренду из мадридского “Реала” еще в начале сезона-2019/2020.

Лунин вышел в стартовом составе, отыграл полный поединок, закончившийся победой “Вальядолида” со счетом 3:0. Дубль оформил Агуадо Мендес и один мяч в активе Унала.

Отметим, что по настоящему серьезных моментов у ворот “Вальядолида” не было создано, поэтому у Лунина не было необходимости спасать свой коллектив.

Добавим, в прошлом сезоне Лунин выступал в аренде за “Леганес”, где сыграл 7 матчей, пропустил 7 мячей.

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