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Відстояв на "нуль": Лунін провів перший у сезоні матч за "Вальядолід"

Київ • УНН

 • 12508 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У першому раунді Кубку Іспанії "Вальядолід" воротаря національної збірної України Андрія Луніна на виїзді зустрічався із представником четвертого місцевого дивізіону ФК "Толоса", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Український голкіпер нарешті отримав шанс дебютувати у складі клубу, куди він був відданий в оренду з мадридського “Реала” ще на початку сезону-2019/2020.

Лунін вийшов у стартовому складі, відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою “Вальядоліда” з рахунком 3:0. Дубль оформив Агуадо Мендес та один м’яч в активі Унала.

Зазначимо, що по справжньому серйозних моментів біля воріт “Вальядоліду” не було створено, тому Луніну не стало необхідності рятувати свій колектив.

Додамо, минулого сезону Лунін виступав в оренді за “Леганес”, де зіграв 7 матчів, пропустив 7 м’ячів.

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