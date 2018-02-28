Командира нацгвардейцев, которые несли в Кривом Роге советский флаг, отстранили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира Криворожской воинской части, бойцы которой несли красный флаг СССР на торжествах по случаю 74-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"Национальная гвардия Украины продолжает служебное расследование по факту участия военнослужащими Национальной гвардии Украины в Кривом Роге в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков с использованием советской символики. В ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях 74-летия освобождения города от немецкой оккупации были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен - музейные экспонаты, которые не подпадают под действие законов "о декоммунизации".
Вскоре полицией было открыто производство по статье "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов".