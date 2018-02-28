Відсторонено командира нацгвардійців, які несли в Кривому Розі радянський прапор

“Національна гвардія України продовжує службове розслідування по факту участі військовослужбовцями Національної гвардії України у Кривому Розі у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників з використанням радянської символіки. В ході розслідування командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров відсторонив від виконання обов’язків командира військової частини 3011 полковника Вячеслава Мельника”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 22 лютого в Кривому Розі на заходах до 74-річчя визволення міста від німецької окупації були використані червоні прапори. За словами організаторів, це були оригінали бойових прапорів — музейні експонати, які не підпадають під дію законів “про декомунізацію”.

Невдовзі поліцією було відкрито провадження за статтею "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів".