Відсторонено командира нацгвардійців, які несли в Кривому Розі радянський прапор

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров відсторонив від виконання обов'язків командира Криворізької військової частини, бійці якої несли червоний прапор СРСР на урочистостях з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від фашистських загарбників. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

“Національна гвардія України продовжує службове розслідування по факту участі військовослужбовцями Національної гвардії України у Кривому Розі у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників з використанням радянської символіки. В ході розслідування командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров відсторонив від виконання обов’язків командира військової частини 3011 полковника Вячеслава Мельника”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 22 лютого в Кривому Розі на заходах до 74-річчя визволення міста від німецької окупації були використані червоні прапори. За словами організаторів, це були оригінали бойових прапорів — музейні експонати, які не підпадають під дію законів “про декомунізацію”.

Невдовзі поліцією було відкрито провадження за статтею "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів".

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