Отставка Тиллерсона обвалила доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На мировых валютных рынках отмечается падение стоимости доллара после сообщения об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает УНН.
В частности, евро подскочил до 1,2385 доллара, хотя до сообщений о смене госсекретаря США курс колебался около 1,2330 доллара.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во вторник сообщил об отставке Тиллерсона, а также о том, что новым государственным секретарем США вместо него будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ.