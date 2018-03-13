Відставка Тіллерсона обвалила долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На світових валютних ринках відзначається падіння вартості долара після повідомлення про відставку Рекса Тіллерсона з поста держсекретаря США. Про це свідчать дані торгів, передає УНН.
Зокрема, євро підскочив до 1,2385 долара, хоча до повідомлень про зміну держсекретаря США курс коливався близько 1,2330 долара.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у вівторок повідомив про відставку Тіллерсона, а також про те, що новим державним секретарем США замість нього буде Майк Помпео, який до цього часу очолював ЦРУ.