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С сегодняшнего дня жителям Беларуси запрещено покидать страну через наземные границы

Киев • УНН

 • 18021 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Решение правительства Беларуси, устанавливающее запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска граждан республики и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, вступило в силу в понедельник. Эти и другие меры приняты в целях предотвращения распространения в стране коронавируса, заявили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси, пишет УНН.

С сегодняшнего дня жителям Беларуси запрещено покидать страну через наземные границы

“Изменения вступили в силу с 00:00 часов 21 декабря и коснулись пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через функционирующие наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска”, — отметили в пограничном ведомстве.

Согласно постановлению белорусского правительства, ограничения на выезд из страны через наземные пункты пропуска не распространяются на глав и членов официальных делегаций, лиц, следующих по служебным и дипломатическим паспортам, водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, лиц, убывающих в служебные командировки. Также выехать из Беларуси смогут граждане по извещению о тяжелой болезни либо смерти близкого родственника, а также лица, убывающие за границу для получения медицинской помощи. Не чаще одного раза в шесть месяцев из Беларуси смогут выехать через сухопутную границу граждане страны, имеющие вид на жительство в иностранном государстве, лица, получающие за границей образование, и для осуществления трудовой деятельности при предъявлении подтверждающих документов.

“Для иностранных граждан выезд не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции”, — отмечается в сообщении, опубликованном на специальном интернет-ресурсе, созданном Госпогранкомитетом в связи с действием новых правил пересечения белорусской границы. В погранведомстве обратили внимание на то, что “через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси и иностранцев выезд не ограничен, но возможен не ранее истечения 10-дневного срока самоизоляции”.

Новые правила пересечения госграницы не предусматривают ограничений для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике, при въезде в страну. Также им не нужен ПЦР-тест. При этом, пояснили в ГПК, при въезде из стран, включенных в перечень Минздрава, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, обязательна самоизоляция в течение 10 календарных дней. Если въезд осуществлен из страны “зеленой зоны”, самоизоляция не нужна, уточнили в комитете. Такие же правила для этих категорий лиц установлены и в отношении въезда в Беларусь через воздушные пункты пропуска.

В ГПК также напомнили, что для иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, въезд в республику временно приостановлен. При этом белорусским правительством определены случаи, при которых ограничения, включая обязательство предъявления ПЦР-теста и соблюдения самоизоляции, не распространяются на ряд категорий граждан.

Всем иностранцам и лицам без гражданства, достигшим шестилетнего возраста (кроме имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Беларуси), для въезда в Беларусь требуется отрицательный ПЦР-тест, выполненный не позднее трех суток до пересечения границы. При этом 10-дневная самоизоляция обязательна только для лиц, прибывших из стран, включенных в перечень Минздрава, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Согласно постановлению правительства Беларуси, транзит для иностранцев возможен только в случае прибытия в республику через воздушные пункты пропуска. При документальном подтверждении транзита в 24-часовой срок ПЦР-тест и самоизоляция не требуются, уточняется в документе.

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