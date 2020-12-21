Відсьогодні жителям Білорусі заборонено покидати країну через наземні кордони

“Зміни вступили в силу з 00:00 годин 21 грудня і торкнулися перетину кордону іноземцями та білорусами в обох напрямках через функціонуючі наземні прикордонні переходи з Латвією, Литвою, Польщею та Україною, а також повітряні пункти пропуску”, — відзначили в прикордонному відомстві.

Згідно з постановою білоруського уряду, обмеження на виїзд з країни через наземні пункти пропуску не поширюються на глав і членів офіційних делегацій, осіб, які прямують за службовими та дипломатичними паспортами, водіїв, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, осіб, що відбувають в службові відрядження. Також виїхати з Білорусі зможуть громадяни за повідомленням про важку хворобу або смерть близького родича, а також особи, що відбувають за кордон для отримання медичної допомоги. Не частіше одного разу на шість місяців з Білорусі зможуть виїхати через сухопутний кордон громадяни країни, які мають посвідку на проживання в іноземній державі, особи, які отримують за кордоном освіту, і для здійснення трудової діяльності за умови пред’явлення підтверджуючих документів.

“Для іноземних громадян виїзд не обмежений, але перетнути кордон можливо не раніше закінчення терміну 10-денної самоізоляції”, — наголошується в повідомленні, опублікованому на спеціальному інтернет-ресурсі, створеному Держприкордонкомітетом в зв’язку з дією нових правил перетину білоруського кордону. В прикордонному відомстві звернули увагу на те, що “через повітряні пункти пропуску для громадян Білорусі і іноземців виїзд не обмежений, але можливий не раніше закінчення 10-денного терміну самоізоляції”.

Нові правила перетину держкордону не передбачають обмежень для громадян Білорусі і іноземців, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в республіці, при в’їзді в країну. Також їм не потрібен ПЛР-тест. При цьому, пояснили в ДПК, при в’їзді з країн, включених в перелік МОЗ, в яких реєструються випадки інфекції COVID-19, обов’язкова самоізоляція протягом 10 календарних днів. Якщо в’їзд здійснений з країни “зеленої зони”, самоізоляція не потрібна, уточнили в комітеті. Такі ж правила для цих категорій осіб встановлені і щодо в’їзду в Білорусь через повітряні пункти пропуску.

У ДПК також нагадали, що для іноземних громадян і осіб без громадянства, крім тих, що мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Білорусі, в’їзд до республіки тимчасово призупинено. При цьому білоруським урядом визначені випадки, при яких обмеження, включаючи зобов’язання пред’явлення ПЛР-тесту і дотримання самоізоляції, не поширюються на ряд категорій громадян.

Всім іноземцям та особам без громадянства, які досягли шестирічного віку (крім тих, що мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Білорусі), для в’їзду в Білорусь потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше трьох діб до перетину кордону. При цьому 10-денна самоізоляція обов’язкова тільки для осіб, які прибули з країн, включених в перелік МОЗ, в яких реєструються випадки інфекції COVID-19.

Згідно з постановою уряду Білорусі, транзит для іноземців можливий тільки в разі прибуття в республіку через повітряні пункти пропуску. При документальному підтвердженні транзиту в 24-годинний термін ПЛР-тест і самоізоляція не потрібні, уточнюється в документі.