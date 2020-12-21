Відсьогодні жителям Білорусі заборонено покидати країну через наземні кордони

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 102451 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 69908 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 72026 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 80797 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 102671 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 126590 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 210895 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214398 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185333 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175070 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
67%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 55940 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 73040 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 112130 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 79780 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 107826 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 102525 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 109594 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 256731 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 282585 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 366895 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 21069 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 20846 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 23320 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 23975 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 113200 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Відсьогодні жителям Білорусі заборонено покидати країну через наземні кордони

Київ • УНН

 • 18022 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Рішення уряду Білорусі, що встановлює заборону на виїзд з країни через наземні пункти пропуску громадян республіки і іноземців, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Білорусі, вступило в силу в понеділок. Ці та інші заходи прийняті з метою запобігання поширенню в країні коронавірусу, заявили в Державному прикордонному комітеті (ДПК) Білорусі, пише УНН.

Відсьогодні жителям Білорусі заборонено покидати країну через наземні кордони

“Зміни вступили в силу з 00:00 годин 21 грудня і торкнулися перетину кордону іноземцями та білорусами в обох напрямках через функціонуючі наземні прикордонні переходи з Латвією, Литвою, Польщею та Україною, а також повітряні пункти пропуску”, — відзначили в прикордонному відомстві.

Згідно з постановою білоруського уряду, обмеження на виїзд з країни через наземні пункти пропуску не поширюються на глав і членів офіційних делегацій, осіб, які прямують за службовими та дипломатичними паспортами, водіїв, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, осіб, що відбувають в службові відрядження. Також виїхати з Білорусі зможуть громадяни за повідомленням про важку хворобу або смерть близького родича, а також особи, що відбувають за кордон для отримання медичної допомоги. Не частіше одного разу на шість місяців з Білорусі зможуть виїхати через сухопутний кордон громадяни країни, які мають посвідку на проживання в іноземній державі, особи, які отримують за кордоном освіту, і для здійснення трудової діяльності за умови пред’явлення підтверджуючих документів.

“Для іноземних громадян виїзд не обмежений, але перетнути кордон можливо не раніше закінчення терміну 10-денної самоізоляції”, — наголошується в повідомленні, опублікованому на спеціальному інтернет-ресурсі, створеному Держприкордонкомітетом в зв’язку з дією нових правил перетину білоруського кордону. В прикордонному відомстві звернули увагу на те, що “через повітряні пункти пропуску для громадян Білорусі і іноземців виїзд не обмежений, але можливий не раніше закінчення 10-денного терміну самоізоляції”.

Нові правила перетину держкордону не передбачають обмежень для громадян Білорусі і іноземців, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в республіці, при в’їзді в країну. Також їм не потрібен ПЛР-тест. При цьому, пояснили в ДПК, при в’їзді з країн, включених в перелік МОЗ, в яких реєструються випадки інфекції COVID-19, обов’язкова самоізоляція протягом 10 календарних днів. Якщо в’їзд здійснений з країни “зеленої зони”, самоізоляція не потрібна, уточнили в комітеті. Такі ж правила для цих категорій осіб встановлені і щодо в’їзду в Білорусь через повітряні пункти пропуску.

У ДПК також нагадали, що для іноземних громадян і осіб без громадянства, крім тих, що мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Білорусі, в’їзд до республіки тимчасово призупинено. При цьому білоруським урядом визначені випадки, при яких обмеження, включаючи зобов’язання пред’явлення ПЛР-тесту і дотримання самоізоляції, не поширюються на ряд категорій громадян.

Всім іноземцям та особам без громадянства, які досягли шестирічного віку (крім тих, що мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Білорусі), для в’їзду в Білорусь потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше трьох діб до перетину кордону. При цьому 10-денна самоізоляція обов’язкова тільки для осіб, які прибули з країн, включених в перелік МОЗ, в яких реєструються випадки інфекції COVID-19.

Згідно з постановою уряду Білорусі, транзит для іноземців можливий тільки в разі прибуття в республіку через повітряні пункти пропуску. При документальному підтвердженні транзиту в 24-годинний термін ПЛР-тест і самоізоляція не потрібні, уточнюється в документі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76