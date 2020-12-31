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С сегодняшнего дня выбросы парниковых газов в Украине попадают под контроль

Киев • УНН

 • 16590 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Закон, регулирующий вопросы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов с установок, расположенных на территории Украины, отныне вводится в действие, передает УНН.

С сегодняшнего дня выбросы парниковых газов в Украине попадают под контроль

Так, закон об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов вступает в силу в течение 3-х месяцев со дня его опубликования, а именно 26 марта 2020 в связи с его опубликованием в парламентской газете "Голос Украины" от 26 декабря 2019 и вводится в действие с 1 января 2021 года. Сообщается, что этот закон определяет правовые и организационные основы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов и направлен на выполнение обязательств Украины по международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, в частности, Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, а также на выполнение требований Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Действие Закона распространяется на отношения, возникающие в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов с установок, расположенных на территории Украины.

В частности, уже с 2021 года определенные Правительством крупные и средние промышленные предприятия Украины будут обязаны готовить планы по мониторингу выбросов парниковых газов и ежегодно отчитываться о выбросах.

Следует отметить, что проблема изменения климата становится все более актуальной на международном уровне. Увеличивается количество инициатив и принимаются конкретные шаги по декарбонизации экономик. Так, Европейский Союз определил климатическую нейтральность целью Европейской Зеленой Соглашения до 2050 года. Кроме того, ряд международных финансовых институтов отказываются от поддержки проектов, касающихся ископаемого топлива. В то же время углеемкость промышленных процессов и транспортировки становится частью конкурентоспособности на международных рынках. И эти тенденции усиливаются.

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Украина уже не первый год испытывает на себе последствия негативного воздействия на окружающую среду - климат меняется, что приводит к засухам, бесснежным зимам, лесным пожарам. 2020 стал рекордным по количеству природных катаклизмов, в частности в Украине это масштабные лесные пожары, бушевали почти по всей стране и засуха в южном регионе, которая привела к значительным потерям сельхозурожая.

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