Відсьогодні викиди парникових газів в Україні потрапляють під контроль

Так, закон про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів набирає чинності протягом 3-х місяців з дня його опублікування, а саме 26 березня 2020 року у зв’язку з його опублікуванням у парламентській газеті “Голос України” від 26 грудня 2019 року та вводиться в дію з 1 січня 2021 року. Повідомляється, що цей закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також на виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. Дія Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України.

Зокрема, вже з 2021 року визначені Урядом великі і середні промислові підприємства України будуть зобов’язані готувати плани з моніторингу викидів парникових газів та щорічно звітувати про викиди.

Слід зауважити, що проблема зміни клімату стає все більш актуальною на міжнародному рівні. Збільшується кількість ініціатив та приймаються конкретні кроки по декарбонізації економік. Так, Європейський Союз визначив кліматичну нейтральність ціллю Європейської Зеленої Угоди до 2050 року. Крім того, низка міжнародних фінансових інституцій відмовляються від підтримки проектів, що стосуються викопного палива. В той же час вуглеємність промислових процесів і транспортування стає частиною конкурентоздатності на міжнародних ринках. І ці тенденції посилюються.

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Україна вже не перший рік відчуває на собі наслідки негативного впливу на довколишнє середовище – клімат змінюється, що призводить до посух, безсніжних зим, лісових пожеж. 2020 рік став рекордним за кількістю природних катаклізмів, зокрема в Україні це масштабні лісові пожежі, що вирували мало не по всій країні та посуха у південному регіоні, яка призвела до значних втрат сільгоспврожаю.