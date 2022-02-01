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15 марта, 19:03 • 106053 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141719 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122470 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101201 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
С сегодняшнего дня в Украине подорожают пластиковые пакеты

С сегодняшнего дня в Украине подорожают пластиковые пакеты

Киев • УНН

 • 62482 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. С Сегодняшнего дня минимальная цена на пластиковый пакет будет 2 грн. Об этом информирует УНН со ссылкой на информацию Минэкономики.

Детали

Правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты еще 20 декабря. Оно вступает в действие сегодня, 1 февраля 2022 года.

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:

2,00 грн - пакет без ручек и боковых складок;
2,50 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
3,00 грн - пакет с ручками и боковыми складками.

Ранее

В июне 2021 года вступил в силу закон о ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепите с 10 декабря 2021 года.

В то же время эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксорозкладних пластиковых пакетов.

Дополнение

В правительстве верят, что такие решения позволят ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

По данным Минэкономики, каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов в год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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