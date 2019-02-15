С сегодняшнего дня украинцы могут посещать Уругвай без виз

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61524 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82146 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130481 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130328 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129768 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125029 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160808 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С сегодняшнего дня украинцы могут посещать Уругвай без виз

С сегодняшнего дня украинцы могут посещать Уругвай без виз

Киев  •  УНН

 • 21370 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без виз. Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, передает УНН.

В Уругвай без визы! С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без визы! Желаем Вам интересных и безопасных путешествий и приятных впечатлений! #безвиз #sinvisa pic.twitter.com/84Bq2iihF6

- UKR Embassy in ARG (@UKRinARG) 15 февраля 2019

Напомним, в сентябре на полях Генассамблеи ООН состоялось подписание Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем. 

Как сообщал УНН, Украина надеется на двусторонних безвиз с Британией после Brexit. 

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