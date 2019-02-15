С сегодняшнего дня украинцы могут посещать Уругвай без виз
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без виз. Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, передает УНН.
В Уругвай без визы! С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без визы! Желаем Вам интересных и безопасных путешествий и приятных впечатлений! #безвиз #sinvisa pic.twitter.com/84Bq2iihF6- UKR Embassy in ARG (@UKRinARG) 15 февраля 2019
Напомним, в сентябре на полях Генассамблеи ООН состоялось подписание Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем.
Как сообщал УНН, Украина надеется на двусторонних безвиз с Британией после Brexit.