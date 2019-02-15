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Відсьогодні українці можуть відвідувати Уругвай без віз

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Відсьогодні громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без віз. Про це повідомило посольство України в Аргентині, передає УНН.

До Уругваю без візи! З сьогоднішнього дня громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без візи! Бажаємо Вам цікавих і безпечних подорожей та приємних вражень!#безвіз #sinvisa pic.twitter.com/84Bq2iihF6

— UKR Embassy in ARG (@UKRinARG) 15 лютого 2019 р.

Нагадаємо, у вересні на полях Генасамблеї ООН відбулось підписання Угоди про безвізовий режим між Україною та Уругваєм. 

Як повідомляв УНН, Україна сподівається на двосторонній безвіз з Британією після Brexit. 

Українські Національні Новини

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