Відсьогодні українці можуть відвідувати Уругвай без віз
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Відсьогодні громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без віз. Про це повідомило посольство України в Аргентині, передає УНН.
До Уругваю без візи! З сьогоднішнього дня громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без візи! Бажаємо Вам цікавих і безпечних подорожей та приємних вражень!#безвіз #sinvisa pic.twitter.com/84Bq2iihF6— UKR Embassy in ARG (@UKRinARG) 15 лютого 2019 р.
Нагадаємо, у вересні на полях Генасамблеї ООН відбулось підписання Угоди про безвізовий режим між Україною та Уругваєм.
Як повідомляв УНН, Україна сподівається на двосторонній безвіз з Британією після Brexit.