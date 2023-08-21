С сегодняшнего дня стартуют выплаты вкладчикам банка "Конкорд"

Детали

Как отмечается в сообщении, вкладчикам «Конкорда» средства будут возмещены в полном размере вклада и с процентами, которые были начислены по состоянию на конец дня 1 августа. При этом вклады в иностранной валюте будут возмещаться в гривне по курсу НБУ, установленному на конец того же дня.

Контекст

По поводу механизма выплат соучредитель банка Елена Соседка ранее отмечала, что они осуществляются через банки-агенты Фонда. Получить возмещение вкладчики смогут непосредственно в отделении одного из агентов или дистанционно. Такие дистанционные выплаты осуществляют 5 банков-агентов, а информацию об их порядке можно узнать на сайте Фонда гарантирования вкладов.

В целом сумма гарантированного возмещения в «Конкорде» составляет 639 млн грн, причем, как ранее сообщили в Фонде, «это уже устоявшаяся практика - начинать выплаты вкладчикам еще до того, как истекает предельный срок начала выплат».

По этому поводу Елена Соседка подчеркнула, что команда «Конкорда «с благодарностью следит за ситуацией и готова прийти на помощь» при необходимости и вкладчикам, и представителям Фонда, совместно с которыми сделает «все, чтобы уменьшить для вас любые неудобства от ликвидации «Конкорда».

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года. Совладелица «Конкорда» Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.