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Виплати вкладникам «Конкорду» стартують 21 серпня – Олена Сосєдка

Виплати вкладникам «Конкорду» стартують 21 серпня – Олена Сосєдка

Київ • УНН

 • 866709 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вже з 21 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам «Конкорду» за договорами банківських вкладів та поточних рахунків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співвласниця банку Олена Сосєдка, повідомляє УНН.

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«Ми залишаємось з вами й тому хочемо наприкінці тижня хоча б частково віддячити вам доброю новиною: з понеділка Фонд гарантування вкладів фізосіб виплачуватиме відшкодування за договорами банківських вкладів та поточних рахунків», - зазначила Олена Сосєдка.

Щодо механізму виплат співзасновниця банку зазначила, що вони здійснюються через банки-агенти Фонду. Отримати відшкодування вкладники зможуть безпосередньо у відділенні одного із агентів або дистанційно. Такі дистанційні виплати здійснюють 5 банків-агентів, а інформацію про їх порядок можна дізнатись на сайті Фонду гарантування вкладів.

Звертаючись у дописі до вкладників, Олена Сосєдка наголосила на «дійсно позитивному моменті» - за її словами, Фонд має намір провести відшкодування вкладів у повному розмірі та з відсотками, нарахованими на кінець дня 1 серпня. Загалом сума гарантованого відшкодування у «Конкорді» становить 639 млн грн. А що до оперативності процесу ліквідації вона зазначила, що «що у тяжкі для українців Фонд стоїть на варті інтересів українців та дотримується практики початку виплат ще до вичерпання відповідного граничного терміну».

«Друзі, хоча ви й розумієте, що ми виключені з усіх процесів, ви продовжуєте спілкування з нами так, як було усі роки нашої співпраці – по-дружньому. Тому із вдячністю за це ми стежимо за ситуацію та готові прийти на допомогу й вам, й представникам Фонду, спільно з якими зробимо все, аби зменшити для вас будь-які незручності від ліквідації «Конкорду». Адже дійсно все йде так, як ми бажали!», - резюмувала співвласниця «Конкорду».

Нагадаємо

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства "АКБ "КОНКОРД" з 1 серпня 2023 року.

Співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.
Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.

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