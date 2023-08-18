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Выплаты вкладчикам "Конкорда" стартуют 21 августа - Елена Соседка

Выплаты вкладчикам "Конкорда" стартуют 21 августа - Елена Соседка

Киев • УНН

 • 866706 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Уже с 21 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату гарантированного возмещения вкладчикам «Конкорда» по договорам банковских вкладов и текущих счетов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила совладелица банка Елена Соседка, сообщает УНН.

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«Мы остаемся с вами и поэтому хотим в конце недели хотя бы частично отблагодарить вас хорошей новостью: с понедельника Фонд гарантирования вкладов физлиц будет выплачивать возмещение по договорам банковских вкладов и текущих счетов», - отметила Елена Соседка.

Относительно механизма выплат соучредитель банка отметила, что они осуществляются через банки-агенты Фонда. Получить возмещение вкладчики смогут непосредственно в отделении одного из агентов или дистанционно. Такие дистанционные выплаты осуществляют 5 банков-агентов, а информацию об их порядке можно узнать на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Обращаясь в заметке к вкладчикам, Елена Соседка отметила «действительно положительный момент» - по ее словам, Фонд намерен провести возмещение вкладов в полном размере и с процентами, начисленными на конец дня 1 августа. В целом сумма гарантированного возмещения в «Конкорде» составляет 639 млн грн. А что касается оперативности процесса ликвидации она отметила, что «что в тяжелые для украинцев времена Фонд стоит на страже интересов украинцев и придерживается практики начала выплат еще до исчерпания соответствующего предельного срока».

«Друзья, хотя вы и понимаете, что мы исключены из всех процессов, вы продолжаете общение с нами так, как было все годы нашего сотрудничества – по-дружески. Поэтому с благодарностью за это мы следим за ситуацией и готовы прийти на помощь и вам, и представителям Фонда, совместно с которыми сделаем все, чтобы уменьшить для вас любые неудобства от ликвидации «Конкорда». Ведь действительно все идет так, как мы желали», - резюмировала совладелица «Конкорда».

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года.

Совладелица «Конкорда» Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.
В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.

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