Відсьогодні стартують виплати вкладникам банку "Конкорд"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Відсьогодні, з 21 серпня, Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «АКБ «КОНКОРД» незалежно від закінчення строку дії договору банківського вкладу, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.
Деталі
Як зазначається у повідомлені, вкладникам «Конкорду» кошти будуть відшкодовані в повному розмірі вкладу та з відсотками, які були нараховані станом на кінець дня 1 серпня. При цьому вклади в іноземній валюті відшкодовуватимуться у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець того ж дня.
Контекст
З приводу механізму виплат співзасновниця банку Олена Сосєдка раніше зазначала, що вони здійснюються через банки-агенти Фонду. Отримати відшкодування вкладники зможуть безпосередньо у відділенні одного із агентів або дистанційно. Такі дистанційні виплати здійснюють 5 банків-агентів, а інформацію про їх порядок можна дізнатись на сайті Фонду гарантування вкладів.
Загалом сума гарантованого відшкодування у «Конкорді» становить 639 млн грн, при чому, як раніше повідомили у Фонді, «це вже усталена практика - розпочинати виплати вкладникам ще до того, як спливає граничний термін початку виплат».
З цього приводу Олена Сосєдка підкреслила, що команда «Конкорду «із вдячністю стежить за ситуацію та готова прийти на допомогу» за потреби й вкладникам, й представникам Фонду, спільно з якими зробить «усе, аби зменшити для вас будь-які незручності від ліквідації «Конкорду».
Нагадаємо
Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію акціонерного товариства "АКБ "КОНКОРД" з 1 серпня 2023 року. Співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.
Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.