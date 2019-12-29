С сегодняшнего дня отменяются временные ограничения для монетизации субсидий

Соответствующее решение ранее одобрил Кабмин.

Отменяется ограничение, которое не позволяло украинцам подавать заявление на монетизацию субсидий после 15 октября (на отопительный период) и после 15 мая (на период без отопления).

Добавим, средний размер субсидии в Украине уменьшился.

Напомним, в Министерстве социальной политики объяснили, почему за каждую денежную операцию, связанную с безналичной монетизацией субсидий и льгот, Ощадбанк снимает комиссию 0,7%.