С сегодняшнего дня отменяются временные ограничения для монетизации субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2020 льготные категории украинцев смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги, сообщает УНН.
Соответствующее решение ранее одобрил Кабмин.
Отменяется ограничение, которое не позволяло украинцам подавать заявление на монетизацию субсидий после 15 октября (на отопительный период) и после 15 мая (на период без отопления).
Добавим, средний размер субсидии в Украине уменьшился.
Напомним, в Министерстве социальной политики объяснили, почему за каждую денежную операцию, связанную с безналичной монетизацией субсидий и льгот, Ощадбанк снимает комиссию 0,7%.