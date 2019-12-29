С сегодняшнего дня отменяются временные ограничения для монетизации субсидий

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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 11915 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127730 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133377 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2020 льготные категории украинцев смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги, сообщает УНН.

Соответствующее решение ранее одобрил Кабмин.

Отменяется ограничение, которое не позволяло украинцам подавать заявление на монетизацию субсидий после 15 октября (на отопительный период) и после 15 мая (на период без отопления).

Добавим, средний размер субсидии в Украине уменьшился.

Напомним, в Министерстве социальной политики объяснили, почему за каждую денежную операцию, связанную с безналичной монетизацией субсидий и льгот, Ощадбанк снимает комиссию 0,7%.

Украинские Национальные Новости

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