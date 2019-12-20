Середній розмір субсидії в Україні зменшився

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У листопаді 2019 року середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року до 479,7 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.