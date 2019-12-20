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Середній розмір субсидії в Україні зменшився

Середній розмір субсидії в Україні зменшився

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У листопаді 2019 року середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року до 479,7 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

"Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2019 році зменшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 9,7% і становив 479,7 грн", - повідомили у Держстаті.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2019 року становила 1 млрд 906,8 млн грн, тоді як у відповідному періоді минулого року було 2 млрд 233,3 млн грн.

Так, у січні–листопаді 2019 року за субсидіями на оплату ЖКП загалом звернулось 4 млн 129,7 тис. домогосподарств, що на 40,8% менше, ніж у січні–листопаді 2018 року.

"З початку 2019 року призначено субсидії 5 млн 162,5 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств зменшилась на 12,2%", - додали у відомстві.

Водночас вказано, що у листопаді цього року субсидії отримували 2 млн 986,2 тис. домогосподарств.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, суд роз'яснив, у яких випадках влада може вимагати назад виплачену субсидію.

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