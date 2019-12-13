У листопаді субсидію на ЖКП отримало близько 3 мільйонів домогосподарств

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У листопаді 2019 року субсидію на житлово-комунальні послуги в Україні отримували близько 3 мільйонів домогосподарств, а пільги – близько 2 мільйонів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.