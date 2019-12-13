У листопаді субсидію на ЖКП отримало близько 3 мільйонів домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У листопаді 2019 року субсидію на житлово-комунальні послуги в Україні отримували близько 3 мільйонів домогосподарств, а пільги – близько 2 мільйонів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.
"Субсидіантів – це три мільйони, а пільговиків близько двох мільйонів", - повідомив Музиченко.
Він також зазначив, що середній розмір пільги у листопаді місяці становив майже 800 грн, а якщо мова про одержувачів субсидії - це майже 1200 грн на одну сім'ю, яка одержує відповідну субсидію.
Музиченко також повідомив, що за рік в отриманні субсидії відмовили 85 тисячам домогосподарств.
"У цьому році, із майже 1 млн 300 тисяч звернень за отриманням субсидії, відмов було близько 85 тисяч. Ми можемо сказати, що це на рівні кількох відсотків", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, українці мають останню можливість для оформлення житлової субсидії, у разі якщо домогосподарства бажають отримувати її впродовж всього опалювального періоду.