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В ноябре субсидию на ЖКУ получили около 3 миллионов домохозяйств

В ноябре субсидию на ЖКУ получили около 3 миллионов домохозяйств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В ноябре 2019 года субсидию на жилищно-коммунальные услуги в Украине получали около 3 миллионов домохозяйств, а льготы - около 2 миллионов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.

"Субсидиантов - это три миллиона, а льготников около двух миллионов", - сообщил Музыченко.

Он также отметил, что средний размер льготы в ноябре месяце составил почти 800 грн, а если речь идет о получателях субсидии - это почти 1200 грн на одну семью, которая получает соответствующую субсидию.

Музыченко также сообщил, что за год в получении субсидии отказали 85 тысячам домохозяйств.

"В этом году, из почти 1 млн 300 тысяч обращений за получением субсидии, отказов было около 85 тысяч. Мы можем сказать, что это на уровне нескольких процентов", - добавил замминистра.

Напомним, украинцы имеют последнюю возможность для оформления жилищной субсидии, в случае если домохозяйства желают получать ее в течение всего отопительного периода.

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