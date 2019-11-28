Суд роз'яснив, у яких випадках влада може вимагати назад виплачену субсидію

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Надмірно виплачена субсидія може бути стягнута лише в разі доведення недобросовісності у діях її отримувача. Таке рішення ухвалив Верховний Суд, про що повідомив у Facebook, передає УНН.

Так, суть спору полягає в тому, що управління соціального захисту населення звернулось до суду першої інстанції з позовом про стягнення надмірно виплаченої субсидії, і суд відмовив у його задоволенні. Однак апеляційний суд це рішення скасував та ухвалив нове, яким задовольнив позовні вимоги, посилаючись на те, що відповідачка надала управлінню недостовірні дані про кількість зареєстрованих у квартирі осіб.

При цьому ВС вказав, що законодавець пов’язує повернення надмірно отриманих коштів, наданих у вигляді житлової субсидії, саме з недобросовісністю набувача, яку має довести позивач. А суд першої інстанції, як зазначили у Верховному Суді, обґрунтовано виходив із того, що позивач не довів недобросовісності в діях відповідачки.

"Враховуючи відсутність умислу у відповідачки на навмисне подання інформації про більшу кількість зареєстрованих у квартирі осіб, фактичні обставини справи, які свідчать, що відповідачка на момент вирішення питання про отримання субсидії проживала разом із двома синами, а також виходячи з необхідності дотримання справедливого балансу між інтересами держави та втручанням у права відповідачки, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для примусового повернення отриманих відповідачем коштів у вигляді житлової субсидії", - зазначили у Верховному Суді.

Нагадаємо, субсидії цього року отримали на 20% більше домогосподарств, ніж минулого.

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