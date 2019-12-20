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Средний размер субсидии в Украине уменьшился

Средний размер субсидии в Украине уменьшился

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. В ноябре 2019 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 479,7 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 9,7% и составил 479,7 грн", - сообщили в Госстате.

Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-ноябре 2019 года составила 1 млрд 906,8 млн грн, тогда как в соответствующем периоде прошлого года было 2 млрд 233,3 млн грн.

Так, в январе-ноябре 2019 года за субсидиями на оплату ЖКУ в общем обратилось 4 млн 129,7 тыс. домохозяйств, что на 40,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.

"С начала 2019 года назначены субсидии 5 млн 162,5 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилась на 12,2%", - добавили в ведомстве.

В то же время указано, что в ноябре этого года субсидии получали 2 млн 986,2 тыс. домохозяйств.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, суд разъяснил, в каких случаях власти могут потребовать назад выплаченную субсидию.

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