Відсьогодні скасовуються часові обмеження для монетизації субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2020 року пільгові категорії українців зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги, повідомляє УНН.
Відповідне рішення раніше схвалив Кабмін.
Скасовується обмеження, яке не дозволяло українцям подавати заяву на монетизацію субсидій після 15 жовтня (на опалювальний період) та після 15 травня (на період без опалення).
Додамо, середній розмір субсидії в Україні зменшився.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики пояснили, чому за кожну грошову операцію, пов’язану з безготівковою монетизацією субсидій та пільг, Ощадбанк знімає комісію 0,7%.