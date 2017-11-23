С сегодняшнего дня российские звезды будут гастролировать по согласованию с СБУ

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу закон, согласно которому меняется порядок организации гастролей российских артистов, передает УНН.

Соответствующий закон был официально опубликован накануне и вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть 23 ноября.

Документом устанавливается, что при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и тому подобное.

В законе также определяются особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора. Указано, что организатор гастролей в случае, если их участником является гражданин государства-агрессора, должен не позднее, чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подать в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

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При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанных в его документе для въезда на территорию нашего государства, а также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческих коллективам, другую информацию, характеризующую его творческую деятельность. Служба в течение 10 дней со дня получения запроса рассматривает и дает ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

При заключении договора с артистом организатор должен учитывать, что законные основания для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии могут появиться после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос.

За нарушение соответствующих статей закона организатор несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат. Порядок наложения штрафов утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств.

Ранее Президент П.Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов.

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