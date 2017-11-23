Відсьогодні російські зірки гастролюватимуть за погодженням з СБУ

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Відсьогодні в Україні набуває чинності закон, згідно з яким змінюється порядок організації гастролів російських артистів, передає УНН.

Відповідний закон був офіційно опублікований напередодні і набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 23 листопада.

Документом встановлюється, що при проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до пропаганди сепаратизму, комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо.

У законі також визначаються особливості організації і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора. Так зазначено, що організатор гастролей у випадку, якщо їх учасником є громадянин держави-агресора, має не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення заходу подати до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.

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При цьому організатор має надати СБУ достовірну інформацію про ім'я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію нашої держави, а також про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, що характеризує його творчу діяльність. Служба протягом 10 днів з дня одержання запиту розглядає та надає відповідь про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.

При укладанні договору з артистом організатор має враховувати, що законні підстави для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході можуть з'явитися після надання СБУ відповіді на відповідний запит.

За порушення відповідних статей закону організатор несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних заробітних плат. Порядок накладення штрафів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Раніше Президент П.Порошенко підписав закон про гастролі російських артистів.

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