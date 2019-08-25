С сегодняшнего дня на 10 станциях подземки прекращена продажа и пополнение карточек метро
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. С 25 августа карта метро не продаются и не пополняются в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Город внедряет электронный билет, поэтому с 25 августа карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10-и станций метрополитена", - говорится в сообщении.
Так, карта метро не продается и больше не пополняется на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Площадь Независимости", "Академгородок" (выход к магазину NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок") , "Арсенальная", "Теремок" (выход к ТЦ "Магелан"), "Сырец", "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры), "Площадь Льва Толстого".
Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.
Как отметили в КГГА, ранее записанные поездки можно будет использовать, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно. Оплатить проезд можно е-билетом или жетоном.
"На станции метро "Площадь Льва Толстого" также реализовываться QR-билет", - уточнили в КГГА.
Как сообщал УНН, полностью жетон будет постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года.