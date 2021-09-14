Сразу три суда "заминировали" в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сотрудники правоохранительных органов занялись проверкой анонимных сообщений об угрозе взрывов на территории города Одессы.
Детали
Как сообщили в областном управлении полиции, утром 14 сентября в полицию поступили сообщения об угрозе взрывов в зданиях Киевского районного суда на улице Варненской, Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко и Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.
На все три объекта уже выехали следственно-оперативные группы со специалистами-взрывотехниками и кинологами.