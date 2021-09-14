Відразу три суди "замінували" в Одесі

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Як повідомили в обласному управлінні поліції, вранці 14 вересня в поліцію надійшли повідомлення про загрозу вибухів в будівлях Київського районного суду на вулиці Варненської, Південно-Західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка і П’ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.

На всі три об’єкти вже виїхали слідчо-оперативні групи з фахівцями-вибухотехніками і кінологами.