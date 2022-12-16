Ракетный удар по Харьковской области: в ОВА рассказали, когда в регионе появится свет

Детали



Он отметил, что весь Харьков без электроснабжения, Харьковская область обесточена также вся. Более 1600 населенных пунктов без электричества, а это – 1 млн 279 тысяч абонентов.

Цитата

"Продолжаем обследование повреждений критической инфраструктуры. Энергетики работают над запуском. В первую очередь будем запускать водо- и теплогенерирующие предприятия, далее - жилищный фонд. Рано давать прогнозы, но очень надеемся, что до конца дня удастся начать запуск", - добавил чиновник.

Дополнение

Российские захватчики 16 декабря утром ударили по Харьковской области 10 ракетами комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО.