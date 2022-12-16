Ракетний удар по Харківщині: в ОВА розповіли, коли у регіоні з'явиться світло
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня УНН. У Харкові та області до кінця п’ятниці, 16 грудня, планують почати підключати об'єкти до енергопостачання. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, інформує УНН.
Деталі
Він зазначив, що весь Харків без електропостачання, Харківська область знеструмлена також вся. Понад 1600 населених пунктів без електрики, а це - 1 млн 279 тисяч абонентів.
Цитата
"Продовжуємо обстеження пошкоджень критичної інфраструктури. Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будемо запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі - житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск", - додав чиновник.
Доповнення
Російські загарбники 16 грудня вранці вдарили по Харківській області 10 ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.