Ракетний удар по Харківщині: в ОВА розповіли, коли у регіоні з'явиться світло

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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 23067 перегляди

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Київ • УНН

 • 584517 перегляди

КИЇВ. 16 грудня УНН. У Харкові та області до кінця п’ятниці, 16 грудня, планують почати підключати об'єкти до енергопостачання. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, інформує УНН.

Деталі

Він зазначив, що весь Харків без електропостачання, Харківська область знеструмлена також вся. Понад 1600 населених пунктів без електрики, а це - 1 млн 279 тисяч абонентів.

Цитата

"Продовжуємо обстеження пошкоджень критичної інфраструктури. Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будемо запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі - житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск", - додав чиновник.

Доповнення

Російські загарбники 16 грудня вранці вдарили по Харківській області 10 ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.

Українські Національні Новини

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