Ракетний удар по Харківщині: в ОВА розповіли, коли у регіоні з'явиться світло

Деталі



Він зазначив, що весь Харків без електропостачання, Харківська область знеструмлена також вся. Понад 1600 населених пунктів без електрики, а це - 1 млн 279 тисяч абонентів.

Цитата

"Продовжуємо обстеження пошкоджень критичної інфраструктури. Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будемо запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі - житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск", - додав чиновник.

Доповнення

Російські загарбники 16 грудня вранці вдарили по Харківській області 10 ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.