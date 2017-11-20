Известный тоннель любви облагораживают в Ровенской

Там планируют установить беседки, торговые ряды и детскую площадку.

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“В этом году на проект благоустройства территории возле туннеля из госбюджета выделено ориентировочно 550 тыс. грн, а из местного бюджета поселкового совета 151 тыс. грн”, — отметили в пресс-службе.

Справка: Тоннель любви — известный ботанический феномен, расположенный в поселке Клевань. Он образовался на железнодорожном пути, который ведет к деревообрабатывающему предприятию. Поезд так подрезал листья деревьев, что создал тоннель. Сейчас это место известно среди туристов, как туннель любви.

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