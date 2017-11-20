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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 7663 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 37410 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 65073 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 84073 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 89040 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68790 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101036 просмотра

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Актуальное
Известный тоннель любви облагораживают в Ровенской

Известный тоннель любви облагораживают в Ровенской

Киев  •  УНН

 • 43945 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Тропы из брусчатки появились вокруг известного туристического объекта “Тоннель любви” в поселке Клевань Ровенской области. К концу года зону отдыха должны полностью завершить. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА, передает УНН.

Там планируют установить беседки, торговые ряды и детскую площадку.

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“В этом году на проект благоустройства территории возле туннеля из госбюджета выделено ориентировочно 550 тыс. грн, а из местного бюджета поселкового совета 151 тыс. грн”, — отметили в пресс-службе.

Справка: Тоннель любви — известный ботанический феномен, расположенный в поселке Клевань. Он образовался на железнодорожном пути, который ведет к деревообрабатывающему предприятию. Поезд так подрезал листья деревьев, что создал тоннель. Сейчас это место известно среди туристов, как туннель любви.

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