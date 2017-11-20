Известный тоннель любви облагораживают в Ровенской
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Тропы из брусчатки появились вокруг известного туристического объекта “Тоннель любви” в поселке Клевань Ровенской области. К концу года зону отдыха должны полностью завершить. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА, передает УНН.
Там планируют установить беседки, торговые ряды и детскую площадку.
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“В этом году на проект благоустройства территории возле туннеля из госбюджета выделено ориентировочно 550 тыс. грн, а из местного бюджета поселкового совета 151 тыс. грн”, — отметили в пресс-службе.
Справка: Тоннель любви — известный ботанический феномен, расположенный в поселке Клевань. Он образовался на железнодорожном пути, который ведет к деревообрабатывающему предприятию. Поезд так подрезал листья деревьев, что создал тоннель. Сейчас это место известно среди туристов, как туннель любви.
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