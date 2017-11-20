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Відомий тунель кохання облагороджують на Рівненщині

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Стежки з бруківки з’явилися довкола відомого туристичного об’єкту “Тунелю кохання” у селищі Клевань на Рівненщині. До кінця року зону відпочинку мають повністю завершити. Про це повідомили у прес-службі Рівненської ОДА, передає УНН.

Там планують встановити альтанки, торгові ряди та дитячий майданчик.

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“Цьогоріч на проект благоустрою території біля тунелю з Держбюджету виділено орієнтовно 550 тис. грн, а з місцевого бюджету селищної ради 151 тис. грн”, — зазначили у прес-службі.

Довідково: Тунель кохання — відомий ботанічний феномен, розташований у селищі Клевань. Він утворився на залізничній колії, яка веде до деревообробного підприємства. Потяг так підрізав листя дерев, що утворив тунель. Нині це місце відоме серед туристів, як тунель кохання.

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