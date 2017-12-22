Известное фотоагентство Getty Images выбрало лучшие снимки 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Кен Манардис с Getty Images выбрал лучшие снимки фотоагентства 2017 года, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Аманда Анисимова отражает удар соперницы Тейлор Таунсенд во время открытия чемпионата Miami Open (AL BELLO / GETTY IMAGES)
За кулисами премии "Оскар" (CHRISTOPHER POLK/ GETTY IMAGES)
Отмечается, что за кулисами кулисами премии "Оскар" разрешено только трем фотографам. И именно этот эксклюзивный доступ позволил Кристоферу Полку зафиксировать очень личный момент между Леонардо Ди Каприо и Эммой Стоун после того, как она выиграла награду.
Беженцы рохинджа и грузовик с гуманитарной помощью в городе Кокс-Базар, Бангладеш (KEVIN FRAYER/ GETTY IMAGES)
Пляж Бонди-Бич в Сиднее. Сёрфер отрывается от доски (RYAN PIERSE/ GETTY IMAGES)
Столкновение "правых" и их оппонентов на митинге в городе Шарлоттсвилль, штат Вирджиния, США (CHIP SOMODEVILLA/ GETTY IMAGES)
НХЛ. Патрик Горнквист с "Питтсбург пингвинс" забрасывает шайбу в ворота "Нью-Джерських дьяволов" (BRUCE BENNETT/ GETTY IMAGES)
Концерт One Love Manchester, который произошел после нападения смертника в Англии. Эмоции певицы Гранде (KEVIN MAZUR/ GETTY IMAGES)
На окраине Марави в Филиппинах невеста Кэтти Маланг Микунуг делает с друзьями Селфи. Город с мая частично удерживали боевики, связанные с группировкой "Исламское государство" (JES AZNAR/ GETTY IMAGES)
Стрельба на музыкальном фестивале Route 91 Harvest, Лас-Вегас, США (DAVID BECKER/ GETTY IMAGES)
Певица Рианна посещает показ в рамках Каннского кинофестиваля (TRISTAN FEWINGS/ GETTY IMAGES)