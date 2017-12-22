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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27212 перегляди

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Відома фотоагенція Getty Images обрала найкращі знімки 2017 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Кен Манардіс із Getty Images обрав найкращі знімки фотоагенції 2017 року, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

Відома фотоагенція Getty Images обрала найкращі знімки 2017 року

Аманда Анісімова відбиває удар суперниці Тейлор Таунсенд під час відкриття чемпіонату Miami Open (AL BELLO / GETTY IMAGES)

За лаштунками премії "Оскар" (CHRISTOPHER POLK/ GETTY IMAGES)

Зазначається, що за лаштунками лаштунками премії "Оскар" дозволено лише трьом фотографам. І саме цей ексклюзивний доступ дозволив Крістоферу Полку зафіксувати дуже особистий момент між Леонардо Ді Капріо та Еммою Стоун після того, як вона виграла нагороду. 

Біженці рохінджа і вантажівка з гуманітарною допомогою в місті Кокс-Базар, Бангладеш (KEVIN FRAYER/ GETTY IMAGES)

Пляж Бонді-біч у Сіднеї. Серфінгіст відривається від дошки (RYAN PIERSE/ GETTY IMAGES)

Зіткнення "правих" та їхніх опонентів на мітингу в місті Шарлоттсвілль, штат Вірджинія, США (CHIP SOMODEVILLA/ GETTY IMAGES)

НХЛ. Патрік Горнквіст із "Пітсбурзьких пінгвінів" закидає шайбу у ворота "Нью-Джерських дияволів" (BRUCE BENNETT/ GETTY IMAGES)

Концерт One Love Manchester, який відбувся після нападу смертника в Англії. Емоції співачки Аріана Гранде (KEVIN MAZUR/ GETTY IMAGES)

На околиці Мараві у Філіппінах наречена Кетті Маланг Мікунуг робить із друзями селфі. Місто від травня частково утримували бойовики, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава" (JES AZNAR/ GETTY IMAGES)

Стрілянина на музичному фестивалі Route 91 Harvest, Лас-Веґас, США (DAVID BECKER/ GETTY IMAGES)

Співачка Ріанна відвідує показ у рамках Каннського кінофестивалю (TRISTAN FEWINGS/ GETTY IMAGES)

 

 

 

 

 

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