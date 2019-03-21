Добыча урановой руды увеличится в два раза - Минэнергоугля

Директор ГК "Ядерное топливо" Сергей Дробот сообщил, что реализация указанного инвестиционного проекта позволит увеличить добычу урановой руды на Новоконстантиновской шахте с 200 до 500 тысяч тонн в год, и, как следствие, увеличить производство уранового оксидного концентрата до 701 тонн в 2021 году, в сравнению с 336 тоннами в 2018 году.

Дробот добавил, что реализация проекта обеспечит устойчивое развитие Кировоградского региона.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поддержало предложение по реализации государственного инвестиционного проекта по Новоконстантиновской шахты.



