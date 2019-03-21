Добыча урановой руды увеличится в два раза - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Реализация инвестиционного проекта для шахты "Новоконстантиновская" позволит увеличить добычу урановой руды в два раза, с 200 до 500 тысяч тонн в год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Директор ГК "Ядерное топливо" Сергей Дробот сообщил, что реализация указанного инвестиционного проекта позволит увеличить добычу урановой руды на Новоконстантиновской шахте с 200 до 500 тысяч тонн в год, и, как следствие, увеличить производство уранового оксидного концентрата до 701 тонн в 2021 году, в сравнению с 336 тоннами в 2018 году.
Дробот добавил, что реализация проекта обеспечит устойчивое развитие Кировоградского региона.
Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поддержало предложение по реализации государственного инвестиционного проекта по Новоконстантиновской шахты.