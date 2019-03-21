Видобуток уранової руди збільшиться у два рази — Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Реалізація інвестиційного проекту для шахти “Новокостянтинівська” дозволить збільшити видобуток уранової руди у два рази, з 200 до 500 тисяч тонн на рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Директор ДК “Ядерне паливо” Сергій Дробот поінформував, що реалізація зазначеного інвестиційного проекту дозволить збільшити видобуток уранової руди на Новокостянтинівській шахті з 200 до 500 тисяч тонн на рік, та, як наслідок, збільшити виробництво уранового оксидного концентрату до 701 тонни у 2021 році, у порівнянні з 336 тоннами у 2018 році.
Дробот додав, що реалізація проекту забезпечить сталий розвиток Кіровоградського регіону.
Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України підтримало пропозицію щодо реалізації державного інвестиційного проекту щодо Новокостянтинівської шахти.