Міненерговугілля підтримало інвестиційний проект для шахти “Новокостянтинівська”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України підтримало пропозицію щодо реалізації державного інвестиційного проекту щодо Новокостянтинівської шахти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу урядового порталу.
“На засіданні Комісії Міненерговугілля з відбору інвестиційних проектів заступник Міністра Юлія Підкоморна зазначила, що це перший крок до реалізації інвестиційного проекту, метою якого є зниження залежності вітчизняної атомної енергетики від іноземних постачальників уранової продукції, а також підвищення ефективності виробництва основної продукції ДП „СхiдГЗК“ — уранового оксидного концентрату, за рахунок збільшення обсягів видобутку уранової руди на Новокостянтинівській шахті”, — йдеться у повідомленні.
Тим часом, директор ДК “Ядерне паливо” Сергій Дробот додав, що реалізація зазначеного інвестиційного проекту дозволить збільшити видобуток уранової руди на Новокостянтинівській шахті з 200 до 500 тисяч тонн на рік та забезпечить сталий розвиток Кіровоградського регіону.
В уряді додали, що інвестиційний проект відповідає завданням і заходам Енергетичної стратегії України до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, затвердженої постановою КМУ від 18.08.2017 № 605-р, та Плану заходів щодо реалізації Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 27.12.2017 р. № 1021-р.
Нагадаємо, система управління закладами професійної освіти сильно фрагментована — воно здійснюється на рівні держави, міст-обласних центрів та областей. Це призводить до проблем з фінансуванням, належним формуванням держзамовлення, утриманням та управлінням закладами. Мета МОН, щоб усі ЗПО фінансувалися й управлялися на рівні областей, і це вже закладено в проект закону “Про професійну освіту”.